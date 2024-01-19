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Гибридную электростанцию и газоперерабатывающий завод планируют построить в Мангистау

встреча с президентом Фото: Акорда
В рамках встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева и главного операционного директора компании Eni Гвидо Бруско стало известно, что итальянская компания планирует построить в Мангистауской области газоперерабатывающий завод и гибридную электростанцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, запланированная мощность станции – 250 МВт. Кроме того, в регионе иностранцы хотят открыть производство растительного масла для дальнейшей переработки в биодизель.

В ходе беседы также были рассмотрены результаты сотрудничества Казахстана с Eni за прошедший год и потенциал дальнейшего взаимодействия.

В 2023 году по трубопроводу КТК было поставлено рекордное количество нефти – 63,5 млн тонн. Общий объем добычи нефти на месторождениях Кашаган и Карачаганак составил 30,8 млн тонн.

По мнению Президента, достижение таких результатов стало возможным благодаря совместным усилиям Правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая Eni.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил реализованные в Актюбинской и Туркестанской областях проекты строительства ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 150 МВт.

Ранее сообщалось, что итальянские фирмы в сферах биотехнологий, фармацевтики пригласили локализовать производство в РК.

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