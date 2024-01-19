Итальянские фирмы в сферах биотехнологий, фармацевтики пригласили локализовать производство в РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев привлек внимание итальянской бизнес-элиты к потенциалу, который открывается для эффективной реализации совместных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.





"Более 70% нашей территории пригодно для земледелия, что делает страну житницей Центральной Азии. Мы входим в 10 крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Наша сельхозпродукция поставляется в более чем 80 стран мира. Учитывая растущий дефицит продовольствия в мире, мы ставим перед собой задачу утроить производительность этого сектора и вдвое увеличить экспорт. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими партнерами в области выращивания зерновых и масличных культур, а также производства макаронных изделий, мяса и молока", – подметил президент.

Глава государства проинформировал участников круглого стола об инвестиционных возможностях в сферах биотехнологий, фармацевтики. Он призвал ряд крупных итальянских компаний в этой области локализовать свое производство в Казахстане. Отдельно лидер Казахстана остановился на преимуществах развития IT-отрасли и Международного финансового центра "Астана".

Подытоживая свое выступление, президент заверил в готовности нашей страны оказать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам. Он также пригласил участников встречи принять участие в Международном форуме Астана.

В ходе мероприятия свое видение перспектив развития сотрудничества с Казахстаном в соответствующих отраслях экономики высказали заместитель Председателя Совета Министров – министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни, главный исполнительный директор группы CDP Дарио Сканнапьеко, вице-президент по интернационализации Confindustria Барбара Джакомелло, президент CONFAPI Кристиан Камиса, президент группы Leonardo SpA Стефано Понтекорво, главный исполнительный директор Fincantieri SpA Пьерроберто Фолгьеро, главный исполнительный директор PetrolValves Сандро Малкори, главный исполнительный директор Pietro Fiorentini Паоло Нарди и другие.

По завершении инвестиционного круглого стола в присутствии главы государства состоялась церемония подписания следующих документов:

1. Соглашение между АО "Самрук-Казына" и Balestra, определяющее условия и сроки реализации проекта по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тысяч тонн в год в селе Тайконыр Сузакского района Туркестанской области;

2. Рамочное соглашение между АО "НУХ "Байтерек" и SACE об установлении лимита по страхованию сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики;

3. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Энерго" и Ansaldo Energia SpA, предусматривающее реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт;

4. Меморандум о сотрудничестве между НПП "Атамекен" и Confiindustria, направленный на поддержку итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии, а также укрепление экономических и торговых отношений между бизнесом Казахстана и Италии.

Ранее сообщалось, что Токаев призвал итальянцев сотрудничать в области добычи и переработки сырья.