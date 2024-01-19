В составе Национального курултая произошли изменения

19 января 2024 года в пресс-службе Акорды сообщили Zakon.kz об изменении состава Национального курултая.

Как отмечено в сообщении, к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:

уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева;

председатель ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" Юрий Шин;

Қазақстанның Еңбек Ері, учитель средней школы-лицея № 7 Семея Алма Шукыжанова;

депутаты Мажилиса Парламента Нурлан Ауесбаев и Никита Шаталов;

председатель правления – ректор Zhubanov university Лаура Карабасова;

спортсменка по пара легкой атлетике Айсулу Сулейменова;

лидер дунганского этноса Лугмар Буларов;

телеведущая, журналист информационного агентства "Азаттық рухы" Кристина Гринько.

​Кроме того, в состав вошли члены общественных советов ряда регионов.

"​Из состава Национального курултая выведены Б. Алтеев, А. Толамисов, Г. Канай, С. Огай, Ж. Дайрабаев, К. Майгельдинов, Б. Уали, А. Тимощенко-Боровикова, С. Сарыбай, Д. Турлыханов, А. Лодочников, С. Куранбек, Э. Суларов", – уточнили в пресс-службе.

Также сказано, что в настоящее время ведется работа по подготовке к третьему заседанию Национального курултая, которое пройдет этой весной.

Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.