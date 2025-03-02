В составе Национального курултая произошли изменения
Фото: akorda.kz
О ротации в составе Национального курултая заявили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении, к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:
- член Общественного совета Алматы, председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова;
- депутат Мажилиса, первый заместитель председателя ОО "Айтыс ақындары мен жыршы, термешілердің халықаралық Одағы" Аманжол Әлтай;
- депутат Мажилиса Сергей Пономарев;
- финансист, председатель NAC Analytica Расул Рысмамбетов;
- член Общественного совета области Жетісу Дания Кыдырбаева.
В рамках ротации из состава Национального курултая вышли Т. Керимкулов, А. Ерниязова, Н. Коянбаев, С. Досжанова.
Ранее информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в законодательстве страны в марте 2025 года.
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