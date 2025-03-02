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Общество

В составе Национального курултая произошли изменения

Национальный курултай, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 12:38 Фото: akorda.kz
О ротации в составе Национального курултая заявили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:

  • член Общественного совета Алматы, председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова;
  • депутат Мажилиса, первый заместитель председателя ОО "Айтыс ақындары мен жыршы, термешілердің халықаралық Одағы" Аманжол Әлтай;
  • депутат Мажилиса Сергей Пономарев;
  • финансист, председатель NAC Analytica Расул Рысмамбетов;
  • член Общественного совета области Жетісу Дания Кыдырбаева.

В рамках ротации из состава Национального курултая вышли Т. Керимкулов, А. Ерниязова, Н. Коянбаев, С. Досжанова.

Ранее информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в законодательстве страны в марте 2025 года.

Андрей Дюсупов
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