В составе Национального курултая произошли изменения

О ротации в составе Национального курултая заявили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:

член Общественного совета Алматы, председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова;

депутат Мажилиса, первый заместитель председателя ОО "Айтыс ақындары мен жыршы, термешілердің халықаралық Одағы" Аманжол Әлтай;

депутат Мажилиса Сергей Пономарев;

финансист, председатель NAC Analytica Расул Рысмамбетов;

член Общественного совета области Жетісу Дания Кыдырбаева.

В рамках ротации из состава Национального курултая вышли Т. Керимкулов, А. Ерниязова, Н. Коянбаев, С. Досжанова.

Ранее информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в законодательстве страны в марте 2025 года.