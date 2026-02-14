#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев назначил нового начальника Национального университета обороны РК

Бауржан Абжанов, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 13:10 Фото: ang.edu.kz
Бауржан Абжанов назначен новым начальником Национального университета обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Абжанов Бауржан Садыкович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном 14 февраля 2026 года в Telegram-канале Акорды.

Бауржан Абжанов родился 10 апреля 1968 года в Акмолинской области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР (1990), Военную академию им. М.В. Фрунзе, с отличием (1998), Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ, с отличием, (2013, Москва).

С 1990 года по 2012 года проходил службу на разных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК. Принимал участие в урегулировании межнационального конфликта в республиках Закавказья с июня по август 1988 года, с ноября 1988 года по январь 1989 года и с июня по июль 1989 года.

С августа 2012 года по июль 2013 года – слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва).

С июля 2013 года по июнь 2014 года – командующий региональным командованием "Шығыс" Внутренних войск МВД РК, с июня 2014 года по август 2016 года – командующий региональным командованием "Шығыс" Национальной гвардии РК, с сентября 2016 года по январь 2018 года – секретарь Военного совета Главного командования Национальной гвардии РК, с января по ноябрь 2018 года – начальник инспекторско-аналитического управления – секретарь Военного совета Главного командования Национальной гвардии РК, с ноября 2018 года по июль 2022 года – начальник Академии Национальной гвардии РК (Петропавловск).

До нового назначения, с 14 июля 2022 года, – заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК.

Фото: gov.kz

Бауржан Абжанов – заслуженный работник МВД, награжден 27 медалями СССР и Республики Казахстан. Указом президента РК 5 мая 2011 года ему присвоено воинское звание генерал-майор. Является доктором философии PhD, профессором Академии военных наук Казахстана.




В МВД назначен новый начальник Следственного департамента

9 февраля 2026 года распоряжением главы государства Елнур Бейсенбаев назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента РК. 11 февраля его освободили от депутатских полномочий в Мажилисе.

