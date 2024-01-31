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Законодательство РК

Упрощение ввоза товаров: Мажилис ратифицировал поправки в соглашение ЕАЭС

Казахстан ЕАЭС Мажилис Фото: primeminister.kz
Мажилис 31 января 2024 года принял законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года". Документ предусматривает упрощение процесса получения разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров, сообщает Zakon.kz.

Протокол содержит поправки в части технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок.

Поправки предусматривают:

  • возможность введения государствами-членами экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень подкарантинных объектов ЕАЭС;
  • взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для обеспечения доступа к участию в закупках, проводимых в электронном формате;
  • упрощение процесса получения (оформления) разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.

Ратификация и последующее вступление в силу протокола позволит:

  • обеспечить дальнейшее укрепление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС;
  • устранить существующие пробелы в действующем праве ЕАЭС, выявленные в ходе правоприменительной практики;
  • реализовать мероприятия Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В 2023 году Касым-Жомарт Токаев подписал законы о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС и об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС.

Жадра Жулмухаметова
ЕАЭС Мажилис Парламента РК Казахстан
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