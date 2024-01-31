Упрощение ввоза товаров: Мажилис ратифицировал поправки в соглашение ЕАЭС

Фото: primeminister.kz

Мажилис 31 января 2024 года принял законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года". Документ предусматривает упрощение процесса получения разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров, сообщает Zakon.kz.

Протокол содержит поправки в части технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок. Поправки предусматривают:

возможность введения государствами-членами экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень подкарантинных объектов ЕАЭС;

взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для обеспечения доступа к участию в закупках, проводимых в электронном формате;

упрощение процесса получения (оформления) разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров. Ратификация и последующее вступление в силу протокола позволит: обеспечить дальнейшее укрепление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС;

устранить существующие пробелы в действующем праве ЕАЭС, выявленные в ходе правоприменительной практики;

реализовать мероприятия Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В 2023 году Касым-Жомарт Токаев подписал законы о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС и об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС.



Следите за новостями zakon.kz в: