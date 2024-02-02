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Российский тренер грубо оскорбил казахов: посольство РФ в РК сделало заявление

Российский тренер грубо оскорбил казахов: посольство РФ в РК сделало заявление Фото: pixabay
Посольство России в Казахстане сделало заявление из-за тренера российского футбольного клуба 2Drots Дмитрия Кузнецова, который грубо оскорбил казахов, сообщает Zakon.kz.
"Относительно опубликованных в местной блогосфере видеокадров оскорбительных высказываний тренера команды российской Медиалиги по футболу 2Drots в адрес судей из Казахстана сообщаем, что считаем такое поведение абсолютно недопустимым", – говорится в тексте заявления.

Вместе с тем дипломаты полагают, что высказываемая на отдельных ресурсах точка зрения о репрезентативности для россиян подобной риторики в отношении казахстанцев не соответствует действительности.

"Наставники команд российской Медиа-лиги не обладают каким-либо официальным статусом, в связи с чем считать их выпады выражением позиции российского народа крайне некорректно", – заключили в ведомстве.

Ранее в Казнете появилась видеозапись матча Медиафутбольной лиги, который проходил в Костанае между казахстанской командой SD Family и российским клубом 2Drots. На видео тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов в грубой нецензурной форме оскорбляет казахского судью по национальному признаку. Казахстанцы отреагировали на поведение российского тренера с негодованием. Пользователи YouTube, где появилось видео, в комментариях призвали привлечь Кузнецова к ответственности.

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