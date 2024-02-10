Российский тренер грубо оскорбил казахов: в МИД РК прокомментировали скандал

В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили на вопрос о том, планируют ли власти официально запретить въезд в РК российскому футбольному тренеру Дмитрию Кузнецову за грубое оскорбление казахского народа, сообщает Zakon.kz.

В МИД РК 10 февраля дали ответ на запрос от редакции Zakon.kz по поводу возможного запрета на въезд в Казахстан для российского футбольного тренера Дмитрия Кузнецова, грубо оскорбившего казахский народ.



В министерстве напомнили, что российское посольство ранее официально прокомментировало видео, на котором тренер Кузнецов допустил нецензурные высказывания и оскорбления на национальной почве в адрес казахского арбитра. В посольстве заявили, что подобное поведение недопустимо, а позиция наставников команд российской Медиафутбольной лиги "не обладает официальным статусом".

На вопрос о том, будут ли Дмитрия Кузнецова добавлять в список лиц, которым ограничен въезд в Казахстан, в МИДе дали уклончивый ответ.

"Согласно мировой практике, каждое государство ведет списки персон "нон грата" либо иностранных граждан, которым запрещен въезд на их территорию. Казахстанская сторона также применяет этот опыт. При этом сообщаем, что подобные списки носят закрытый характер и не публикуются". МИД РК

Тренер российской медиафутбольной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов допустил крайне грубые оскорбления в адрес арбитра на матче, проходившем в Костанае. Пользователи Казнета, где появилось видео с матча, призвали запретить Кузнецову въезд в страну и привлечь его к ответственности.

