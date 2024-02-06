Руслан Жаксылыков сохранил пост министра обороны

6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал приказ "О назначении Жаксылыкова Р.Ф.", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", – говорится в приказе.

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен Алматинской области. В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, в 1996 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2004 году – Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Трудовую деятельность начал в 1987 году с должности командира мотострелкового взвода мотострелкового полка Среднеазиатского военного округа, в 1988 году стал командиром разведывательного взвода мотострелкового полка Среднеазиатского военного округа, а в 1989-м – командиром разведывательной роты мотострелкового полка Туркестанского военного округа.

С 1992-го по 2008 годы занимал различные должности в структурах Вооруженных силах РК, Министерства внутренних дел РК.

В 2008-2013 годы – командующий внутренними войсками МВД РК, в 2013-2014 годы – главнокомандующий внутренними войсками МВД РК, в 2014-2021 годы – главнокомандующий Национальной гвардией РК.

С сентября 2021 по январь 2022 года был замминистра внутренних дел – главнокомандующим Национальной гвардией РК.

Должность министра обороны Казахстана Руслан Жаксылыков занимает с 19 января 2022 года.