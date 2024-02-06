Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев переназначил Койшыбаева вице-премьером

Токаев переназначил Койшыбаева вице-премьером Фото: primeminister.kz
6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Койшыбаева Г.Т.", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича Заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – говорится в документе.

Галымжан Койшыбаев родился 12 апреля 1968 года в Кызылорде. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук.

Трудовую деятельность начал в 1995 году в посольстве РК в РФ, где до 2004 года занимал различные должности (атташе, третий, первый секретарь, советник, советник-посланник).

В 2004 году – полномочный представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности, в 2004-2006 годы – главный инспектор Администрации президента РК, в 2006-2008 годы – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

С 2008-го по 2012 годы – посол РК в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии по совместительству, с 2012-го по 2016 годы – посол РК в Финляндии и Эстонии по совместительству.

В 2016-2019 годы – замминистра иностранных дел РК. 26 марта 2019 года стал руководителем канцелярии премьер-министра РК, и 11 января 2022 года переназначен на эту должность.

Должность заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев занимает с 4 января 2023 года. 3 апреля того же года его переназначили на этот пост.

Читайте также

Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове
Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове
Роман Скляр сохранил пост первого вице-премьера
Роман Скляр по-прежнему будет первым заместителем премьер-министра
Динара Халдарова
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: