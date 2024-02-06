Токаев переназначил Койшыбаева вице-премьером

6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Койшыбаева Г.Т.", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича Заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – говорится в документе.

Галымжан Койшыбаев родился 12 апреля 1968 года в Кызылорде. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук.

Трудовую деятельность начал в 1995 году в посольстве РК в РФ, где до 2004 года занимал различные должности (атташе, третий, первый секретарь, советник, советник-посланник).

В 2004 году – полномочный представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности, в 2004-2006 годы – главный инспектор Администрации президента РК, в 2006-2008 годы – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

С 2008-го по 2012 годы – посол РК в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии по совместительству, с 2012-го по 2016 годы – посол РК в Финляндии и Эстонии по совместительству.

В 2016-2019 годы – замминистра иностранных дел РК. 26 марта 2019 года стал руководителем канцелярии премьер-министра РК, и 11 января 2022 года переназначен на эту должность.

Должность заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев занимает с 4 января 2023 года. 3 апреля того же года его переназначили на этот пост.