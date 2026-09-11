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Политика

Токаев назвал главные задачи в сфере спорта

Токаев, спортсмены, церемония, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 13:16 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, состоявшемся во Дворце Независимости, заявил, что развитие национальных видов спорта – это важнейшая задача, стоящая перед правительством и акиматами, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас в этой сфере работает более 30 специальных учреждений.

"В Астане открылся Университет национального спорта. Мы рассчитываем, что этот вуз внесет решающий вклад в повышение профессионального уровня кадров в области спорта. Успешную деятельность начал и Центр национальных и конных видов спорта. Ежегодно в стране проводится более тысячи соревнований по қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге и другим видам спорта. На регулярной основе организуются Фестиваль национальных видов спорта, сельские игры "Ақ бидай", турнир "Қазақстан барысы". Самое главное, статус национальных видов спорта был законодательно приравнен к олимпийским видам. Сегодня авторитет казахского спорта высок как никогда, и это признает весь мир".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отметил, что казахстанские атлеты всегда среди лучших.

"Совсем недавно наша прославленная спортсменка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира по теннису. Это действительно выдающееся достижение. Я поздравил Елену Рыбакину, отметив ее трудолюбие, мастерство и высокий уровень личной культуры".Касым-Жомарт Токаев

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"Вписали свое имя в летопись мирового тенниса": Токаев поздравил Рыбакину

Далее президент РК заявил, что сегодняшние успехи отечественного спорта являются первыми результатами системной и последовательной работы правительства и профильного министерства. Вместе с тем, по его словам, предстоит решить еще немало задач.

"В Казахстане проводится большое количество международных соревнований. В этом году в Астане успешно прошли "Игры будущего" – уникальный турнир, объединивший традиционный спорт и цифровые технологии. В следующем году столица примет сразу семь чемпионатов мира. Нам предстоит выполнить огромный объем работы, но все эти международные мероприятия крайне необходимы для укрепления авторитета и престижа нашей страны. А в 2029 году в Алматы пройдут X Зимние Азиатские игры. Все эти крупные турниры необходимо организовать на самом высоком уровне", – подчеркнул он.Касым-Жомарт Токаев

В завершение своего выступления президент отметил значимость побед спортсменов для вдохновения подрастающего поколения.

"Молодежь равняется на вас, и это не только большая честь, но и огромная ответственность. Одно дело – стать победителем, чемпионом, и совсем другое – быть для других примером, в полной мере достойным звания чемпиона. Очень важно развивать в молодых людях не только упорство, стойкость и выносливость, но и учить их воспитанности, культуре и дисциплине. Только так наша молодежь будет сильна и телом, и духом".Касым-Жомарт Токаев

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"Результаты были справедливыми": Токаев поздравил спортсменов с триумфом на Играх кочевников

По итогам участиях во Всемирных играх кочевников, проходивших с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане, казахстанские спортсмены завоевали 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые.

Кроме того, во время награждения победителей и призеров глава государства анонсировал свое Послание народу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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