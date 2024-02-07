Бакыт Абильдинов назначен заместителем управляющего делами президента РК

Президент Казахстана подписал распоряжение о назначении Бакыта Абильдинова заместителем управляющего делами президента РК, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Распоряжением Главы государства Абильдинов Бакыт Урустемович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Абильдинов родился в Алматинской области. В 1997 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина. В 2002 году – Университет "Туран", В 2006 году – Евразийский институт рынка.



Занимал различные должности в налоговом комитете и Департаменте государственных доходов Министерства финансов в Алматы и Капчагае.

С 21 октября 2021 года до сегодняшнего назначения работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Ранее Асат Нурпеисов был назначен управляющим делами президента.