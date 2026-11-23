Айбек Сыдыков получил должность заместителя управляющего делами президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября 2026 года, из Telegram-канала Акорды.

"Распоряжением главы государства Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен заместителем Управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации.

Айбек Сыдыков родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2006 году экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы".

С 2007 по 2015 год работал научным сотрудником, заместителем директора и директором Музея истории города Алматы.

В 2015-2016 годах возглавлял Объединение музеев города Алматы.

С 2016 по 2022 год занимал должности руководителя музейного отдела и заместителя директора Государственного музея "Центр сближения культур".

В 2022-2025 годах работал заместителем директора Национального музея РК.

В январе 2025 года назначен вице-министром культуры и информации Казахстана.

20 ноября 2026 года Азамат Кескинбаев был освобожден от должности заведующего отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации президента Казахстана.