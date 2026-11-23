Айбек Сыдыков назначен заместителем управляющего делами президента РК
Об этом стало известно сегодня, 23 ноября 2026 года, из Telegram-канала Акорды.
"Распоряжением главы государства Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен заместителем Управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации.
Айбек Сыдыков родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2006 году экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы".
С 2007 по 2015 год работал научным сотрудником, заместителем директора и директором Музея истории города Алматы.
В 2015-2016 годах возглавлял Объединение музеев города Алматы.
С 2016 по 2022 год занимал должности руководителя музейного отдела и заместителя директора Государственного музея "Центр сближения культур".
В 2022-2025 годах работал заместителем директора Национального музея РК.
В январе 2025 года назначен вице-министром культуры и информации Казахстана.
20 ноября 2026 года Азамат Кескинбаев был освобожден от должности заведующего отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации президента Казахстана.