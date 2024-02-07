Жюль и Жанна: Токаев отправил президенту Франции двух щенков тазы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону щенков национальной породы тазы, сообщает Zakon.kz.

Французский лидер посещал Астану в ноябре 2023 года по приглашению главы нашего государства. Во время визита он осмотрел выставку "Этноаул", на которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа.

Фото: Борт №1

"В выставочном центре президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. Позднее в Париж были доставлены два щенка казахской национальной породы тазы в возрасте пяти месяцев", – сообщил телеграмм-канал Борт №1.





Фото: Борт №1

Животных обследовали ветеринары и временно поместили в карантин. Также французской стороне передали рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.





Фото: Борт №1

Сейчас стало известно, что щенков назвали Жюль и Жанна. Они уже "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.

