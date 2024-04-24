Французы обсуждают верность тазы, которого Токаев подарил Макрону

Подписчики в Instagram высоко оценили фотографию и взгляд питомца.

– К счастью, у него все еще есть безусловная любовь своей собаки.

– Мечтаю, чтобы во Франции все офисы последовали этому примеру, и мы могли возить своих собак везде!

– Взгляд говорит о многом.

– Картинка говорит за тысячу слов... Безусловная любовь, нежность, верность.