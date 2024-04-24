Французы обсуждают верность тазы, которого Токаев подарил Макрону
Фото: Instagram/soazigdelamoissonniere
Французский фотограф Соазиг де ла Муассоньер опубликовала фотографию президента Эмманюэля Макрона с собакой породы тазы, которую ранее ему подарил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Подписчики в Instagram высоко оценили фотографию и взгляд питомца.
– К счастью, у него все еще есть безусловная любовь своей собаки.
– Мечтаю, чтобы во Франции все офисы последовали этому примеру, и мы могли возить своих собак везде!
– Взгляд говорит о многом.
– Картинка говорит за тысячу слов... Безусловная любовь, нежность, верность.
Отметим, что фотографии со щенками тазы периодически публикует у себя на странице фотограф президента Франции.
Ранее сообщалось, что Токаев подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону щенков национальной породы тазы.
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