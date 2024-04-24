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Французы обсуждают верность тазы, которого Токаев подарил Макрону

тазы во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 22:18 Фото: Instagram/soazigdelamoissonniere
Французский фотограф Соазиг де ла Муассоньер опубликовала фотографию президента Эмманюэля Макрона с собакой породы тазы, которую ранее ему подарил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Подписчики в Instagram высоко оценили фотографию и взгляд питомца.

– К счастью, у него все еще есть безусловная любовь своей собаки.

– Мечтаю, чтобы во Франции все офисы последовали этому примеру, и мы могли возить своих собак везде!

– Взгляд говорит о многом.

– Картинка говорит за тысячу слов... Безусловная любовь, нежность, верность.


Отметим, что фотографии со щенками тазы периодически публикует у себя на странице фотограф президента Франции.


Ранее сообщалось, что Токаев подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону щенков национальной породы тазы.

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