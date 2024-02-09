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Законодательство РК

Стало известно, кто занял место Динары Шукижановой в Мажилисе

Стало известно, кто занял место Динары Шукижановой в Мажилисе Фото: instagram/koshmambetov
Партия Respublica определилась с тем, кто займет место депутата Динары Шукижановой, которая покинула Мажилис в конце января, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Respublica 9 февраля, в столичном офисе партии состоялось заседание Центрального совета, на котором определили, кто займет место Динары Шукижановой в Мажилисе.

"Постановлением Центрального совета партии Respublica Айтуару Кошмамбетову передали свободный мандат депутата Мажилиса Парламента РК. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК", – сообщили в пресс-службе.

До этого Айтуар Кошмамбетов был председателем филиала партии Respublica в Алматы.

Новый представитель Respublica в Мажилисе родился в 1986 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Академию экономики и права. Работал в органах прокуратуры, возглавлял Палату предпринимателей Алматы.

Депутат Динара Шукижанова, состоявшая в Комитете по экономической реформе и региональному развитию, в конце января покинула Мажилис. На пленарном заседании 24 января она сложила полномочия по собственной инициативе. По словам Динары Шукижановой, обстоятельства сложились таким образом, что ей срочно потребовалось вернуться к работе в промышленной сфере (прежде чем стать депутатом, она занимала должность президента АО "Агромашхолдинг KZ").

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