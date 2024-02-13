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Законодательство РК

Жанат Элиманов назначен первым заместителем главы КНБ РК

Жанат Элиманов назначен первым замглавы КНБ РК Фото: primeminister.kz
Распоряжением главы государства Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация размещена на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в тексте.

Жанат Элиманов родился 16 августа 1978 года в Караганде. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Правоведение".

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и. о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры Караганды, позднее стал прокурором данного отдела. Затем до 2004 года он занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области.

С 2004 по 2007 годы работал в прокуратуре Астаны, с 2007-2009 годы был старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям, в 2009 году стал советником министра юстиции РК. С 2009 по 2020 годы занимал различные должности в Минюсте РК, финансовой полиции, Минфине РК, Генпрокуратуре РК и был прокурором Карагандинской области.

В 2020-2021 годы занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

До назначения первым зампредседателя Комитета национальной безопасности РК, с января 2021 года Жанат Элиманов был председателем Агентства РК по финансовому мониторингу.

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