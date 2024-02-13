Жанат Элиманов назначен первым заместителем главы КНБ РК

Распоряжением главы государства Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

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"Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в тексте.

Жанат Элиманов родился 16 августа 1978 года в Караганде. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Правоведение".

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и. о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры Караганды, позднее стал прокурором данного отдела. Затем до 2004 года он занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области.

С 2004 по 2007 годы работал в прокуратуре Астаны, с 2007-2009 годы был старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям, в 2009 году стал советником министра юстиции РК. С 2009 по 2020 годы занимал различные должности в Минюсте РК, финансовой полиции, Минфине РК, Генпрокуратуре РК и был прокурором Карагандинской области.

В 2020-2021 годы занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

До назначения первым зампредседателя Комитета национальной безопасности РК, с января 2021 года Жанат Элиманов был председателем Агентства РК по финансовому мониторингу.