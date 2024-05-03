Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК

Постановлением Правительства Аслан Абдраимов назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации пресс-службы Правительства РК.

Аслан Абдраимов родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.

В 2010-2024 годах работал директором по развитию инвестиционных проектов, директором департамента интегрированных решений в АО "Национальные информационные технологии".

2 апреля 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов ответил на вопрос, планирует ли он добровольно подать в отставку из-за сложившейся ситуации с паводками в стране.