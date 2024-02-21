Назначен вице-министр промышленности и строительства

Должность вице-министра промышленности и строительства занял Олжас Сапарбеков, сообщает Zakon.kz.

Он родился в 1979 году в Актобе.

Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частной ж/д компании.