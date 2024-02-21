Назначен вице-министр промышленности и строительства
Фото: пресс-служба премьер-министра
Должность вице-министра промышленности и строительства занял Олжас Сапарбеков, сообщает Zakon.kz.
Он родился в 1979 году в Актобе.
Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в частной ж/д компании.
- С 2001 по 2006 годы работал в структуре НК «ҚазақстанТемірЖолы».
- В 2006-2016 годах занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.
- В 2016-2019 годах — эксперт, заместитель директора Департамента НПП «Атамекен».
- С 2019 по 2021 год — заместитель руководителя, руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.
- В 2021-2023 году — заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
- С 2023 по настоящее время занимал пост зампредседателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
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