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Токаев поздравил Эрдогана с 70-летием

Токаев поздравил Эрдогана с 70-летием Фото: akorda.kz
26 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, сообщает Zakon.kz.

Токаев пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе.

"В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ход реализации повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств.

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в стамбульском районе Бейоглу. 

Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, а его политическая карьера началась еще в начале 1980-х. Он стал первым всенародно избранным президентом страны в 2014-м, а ранее занимал пост премьер-министра. В прошлом году Эрдоган одержал победу на президентских выборах.

Эрдоган известен своими реформами в экономике и политике, а также укреплением роли Турции на мировой арене.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
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