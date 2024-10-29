Токаев поздравил Эрдогана с особым праздником

Сегодня, 29 октября 2024 года, Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником – Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта дата имеет особое значение для Турции, символизируя ее единство и прогресс.

Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями стратегическое сотрудничество между Астаной и Анкарой продолжит укрепляться на благо двух стран.

Кроме того, как сказано в сообщении Акорды, Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.

Стоит отметить, что Токаев второй день находится с визитом в Монголии. Президенты двух стран уже провели переговоры в юрте. Затем прошли переговоры в расширенном составе. Также глава Казахстана посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе.