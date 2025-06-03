Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Польши
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму, в которой поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост президента Польши, сообщает Zakon.kz.
Текст телеграммы предоставила пресс-служба Акорды 3 июня 2025 года:
"Искренне желаю вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания".
Кроме того, Токаев пожелал Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу – благополучия и процветания.
Во втором туре выборов президента Польши консерватор Кароль Навроцкий победил кандидата от правящей коалиции, либерала Рафала Тшасковского. Навроцкий получил 50,89% голосов.
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