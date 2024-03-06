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Законодательство РК

Новая партия может появиться в Казахстане

Новая партия может появиться в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:31 Фото: Zakon.kz
В Казахстане может появиться еще одна политическая партия. Как уточнили корреспонденту Zakon.kz в Министерстве юстиции РК 6 марта 2024 года, республиканская политическая партия Yntymaq еще не зарегистрирована, но в ведомство поступило уведомление о намерении ее создания.

Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило в понедельник, 4 марта.

"Регистрирующий орган в день получения уведомления выдает уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление. В тот же день выдано подтверждение, на основании которого организационный комитет вправе начать свою деятельность по созданию партии", – говорится в справке Минюста РК касательно незарегистрированной республиканской политической партии Yntymaq.

По данным ведомства, организационный комитет в течение трех месяцев со дня выдачи подтверждения должен провести учредительный съезд.

"Документы в регистрирующий орган для регистрации политической партии представляются не позднее чем через четыре месяца со дня проведения учредительного съезда (конференции)".Пресс-служба Минюста РК

Отметим, что одним из инициаторов создания республиканской политической партии Yntymaq является Мейрам Кажыкен, который в октябре 2022 года выдвигался кандидатом в президенты Казахстана.

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В Казахстане официально зарегистрированы семь политических партий:

  1. Amanat.
  2. Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
  3. Народная партия Казахстана.
  4. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".
  5. Общенациональная социал-демократическая партия.
  6. Партия Respublica.
  7. Партия зеленых "Байтак".
Динара Халдарова
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