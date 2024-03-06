Новая партия может появиться в Казахстане

Фото: Zakon.kz

В Казахстане может появиться еще одна политическая партия. Как уточнили корреспонденту Zakon.kz в Министерстве юстиции РК 6 марта 2024 года, республиканская политическая партия Yntymaq еще не зарегистрирована, но в ведомство поступило уведомление о намерении ее создания.

Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило в понедельник, 4 марта. "Регистрирующий орган в день получения уведомления выдает уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление. В тот же день выдано подтверждение, на основании которого организационный комитет вправе начать свою деятельность по созданию партии", – говорится в справке Минюста РК касательно незарегистрированной республиканской политической партии Yntymaq. По данным ведомства, организационный комитет в течение трех месяцев со дня выдачи подтверждения должен провести учредительный съезд. "Документы в регистрирующий орган для регистрации политической партии представляются не позднее чем через четыре месяца со дня проведения учредительного съезда (конференции)". Пресс-служба Минюста РК Отметим, что одним из инициаторов создания республиканской политической партии Yntymaq является Мейрам Кажыкен, который в октябре 2022 года выдвигался кандидатом в президенты Казахстана. Материал по теме Лидер незарегистрированной партии Yntymaq выдвинут кандидатом в президенты В Казахстане официально зарегистрированы семь политических партий: Amanat. Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Народная партия Казахстана. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл". Общенациональная социал-демократическая партия. Партия Respublica. Партия зеленых "Байтак".

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