Новая партия может появиться в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане может появиться еще одна политическая партия. Как уточнили корреспонденту Zakon.kz в Министерстве юстиции РК 6 марта 2024 года, республиканская политическая партия Yntymaq еще не зарегистрирована, но в ведомство поступило уведомление о намерении ее создания.
Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило в понедельник, 4 марта.
"Регистрирующий орган в день получения уведомления выдает уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление. В тот же день выдано подтверждение, на основании которого организационный комитет вправе начать свою деятельность по созданию партии", – говорится в справке Минюста РК касательно незарегистрированной республиканской политической партии Yntymaq.
По данным ведомства, организационный комитет в течение трех месяцев со дня выдачи подтверждения должен провести учредительный съезд.
"Документы в регистрирующий орган для регистрации политической партии представляются не позднее чем через четыре месяца со дня проведения учредительного съезда (конференции)".Пресс-служба Минюста РК
Отметим, что одним из инициаторов создания республиканской политической партии Yntymaq является Мейрам Кажыкен, который в октябре 2022 года выдвигался кандидатом в президенты Казахстана.
В Казахстане официально зарегистрированы семь политических партий:
- Amanat.
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
- Народная партия Казахстана.
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".
- Общенациональная социал-демократическая партия.
- Партия Respublica.
- Партия зеленых "Байтак".
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