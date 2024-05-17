Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новая партия в Казахстане: на какой стадии регистрации

Новая партия в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:29 Фото: Zakon.kz
Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова на брифинге в СЦК 17 мая рассказала, когда политическая партия Yntymaq сможет получить госрегистрацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ботагоз Жакселекова рассказала, что 4 мая выдали подтверждение о принятии уведомления о намерении создания политической партии Yntymaq.

"11 мая был проведен учредительный съезд этой партии. Согласно нашему закону, в течение четырех месяцев мы ожидаем, что после проведения съезда будут представлены документы уже на госрегистрацию. Уже далее министерство в установленном законодательством порядке будет проверять документы", – дополнила спикер.

Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило 4 марта.

Одним из инициаторов создания республиканской политической партии Yntymaq является Мейрам Кажыкен, который в октябре 2022 года выдвигался кандидатом в президенты Казахстана.

Читайте также

За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов
За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов
Касым-Жомарту Токаеву подарили торт
Касым-Жомарту Токаеву подарили торт
Екатерина Елисеева
МЮ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сель может сойти в горах Алматинской области
Сель может сойти в горах Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: