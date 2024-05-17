Новая партия в Казахстане: на какой стадии регистрации

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова на брифинге в СЦК 17 мая рассказала, когда политическая партия Yntymaq сможет получить госрегистрацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ботагоз Жакселекова рассказала, что 4 мая выдали подтверждение о принятии уведомления о намерении создания политической партии Yntymaq.

"11 мая был проведен учредительный съезд этой партии. Согласно нашему закону, в течение четырех месяцев мы ожидаем, что после проведения съезда будут представлены документы уже на госрегистрацию. Уже далее министерство в установленном законодательством порядке будет проверять документы", – дополнила спикер.

Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило 4 марта.

Одним из инициаторов создания республиканской политической партии Yntymaq является Мейрам Кажыкен, который в октябре 2022 года выдвигался кандидатом в президенты Казахстана.