Токаев выразил соболезнования семье писателя Жумабая Шаштайулы

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя и публициста, заслуженного деятеля Казахстана Жумабая Шаштайулы, сообщает Zakon.kz.

Писатель скончался на 74-м году жизни.



Как отмечает пресс-служба президента, глава государства направил семье телеграмму.



"Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа", – говорится в телеграмме.

Жумабай Шаштайулы – стипендиат президента Республики Казахстан, лауреат премий Народной Республики Жамбыл и "Алаш", член Союза писателей Казахстана.



Работал в газетах "Коммунизм Жолы", "Лениншил Молодёжь", "Социалистический Казахстан", "Молодой Алаш", журнале "Жалын". Он занимал должность главного редактора международной газеты "Заман-Казахстан" и газеты "Казахская литература", а также главного редактора Казахского радио.

Сборники и романы писателя "Кызын Кар", "Жала и Нала", "Жыр Тигр", "Аяз Бий Биз Замана", "Жангирык" нашли место в сердцах читателей.

Также соболезнования родным и близким известного писателя своего времени выражает Министерство культуры и информации Казахстана.