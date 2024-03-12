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Визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан: новые горизонты сотрудничества

Визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, новые горизонты сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 12:37 Фото: kisi.kz
В рамках двухдневного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан были достигнуты важные договоренности, которые укрепили дружественные отношения между двумя странами и открыли новые перспективы для сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Свое мнение о визите главы государства в Азербайджан высказал руководитель Отдела азиатских исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев.

Важно отметить, что нормативно-правовая база двусторонних отношений поступательно расширяется. Только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. И плюс к ним по итогам данного визита было подписано 14 документов.

В числе этих документов – Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета и Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH) и др.

Соглашение между министерствами в области транспорта о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов призвано повысить эффективность международных перевозок и обеспечить безопасность на море. Это соглашение стимулирует мобильность трудовых ресурсов в морской отрасли и способствует обмену опытом и лучшими практиками в области морской навигации.

Особое внимание заслуживает соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики. Оба государства являются крупными производителями и экспортерами энергоносителей, и совместные проекты в этой области могут принести значительные выгоды обеим сторонам.

Примечательной чертой является то, что подписанные соглашения направлены на углубление взаимовыгодного сотрудничества не только на высшем государственном, но и на межведомственном уровне, включая планы мероприятий городских администраций.

Кроме того, укрепление культурных связей и сотрудничества в области образования также стало важным аспектом визита. Обмен студентами, культурными программами и совместные исследовательские проекты могут способствовать углублению взаимопонимания и укреплению дружественных отношений между народами двух стран.

Следует отметить, что визит президента Токаева в Азербайджан состоялся на фоне общего стремления к укреплению сотрудничества и стабильности в регионе. Обе страны играют важную роль в региональной политике и экономике, и их взаимодействие имеет стратегическое значение для устойчивого развития в Центральной Азии и на Кавказе.

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