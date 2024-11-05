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Завершился визит Касым-Жомарта Токаева во Францию

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 04:22 Фото: Акорда
В ночь на 6 ноября завершился государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева во Францию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 04:22

Фото: Акорда

На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 04:22

Фото: Акорда

Президента Казахстана проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 04:22

Фото: Акорда

Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции Эмманюэля Макрона.

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