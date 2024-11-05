Завершился визит Касым-Жомарта Токаева во Францию
Фото: Акорда
В ночь на 6 ноября завершился государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева во Францию, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Фото: Акорда
На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран.
Фото: Акорда
Президента Казахстана проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.
Фото: Акорда
Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции Эмманюэля Макрона.
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