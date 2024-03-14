Казахстан и Литва договорились о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 14 марта ратифицировали Протокол о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мурат Кадырбек сообщил, что закон направлен на совершенствование положений Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года путем внесения изменения в ст. 4 касательно незамедлительного уведомления каждой из сторон по дипломатическим каналам о назначенных центральных органах, их функциях и контактных данных.

"Договор направлен на развитие сотрудничества между Республикой Казахстан и Литовской Республикой в области правовых отношений, оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам на основе взаимности и уважения суверенитета. Ожидаемыми результатами принятия закона является дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, направленного на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц каждой из сторон", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Отмечается, что принятие закона не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

Похожей договоренности Казахстан достиг с Францией в 2023 году.