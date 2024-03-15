Казахстан планирует сотрудничать в различных сферах с Великобританией и Северной Ирландией

МИД РК подготовил проект Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Соглашение устанавливает стратегическое партнерство и сотрудничество между сторонами, основанное на общем интересе и углублении отношений во всех сферах его применения.

Это сотрудничество представляет собой процесс между сторонами, который содействует международному и региональному миру и стабильности, экономическому развитию, и строится на принципах, которые стороны вновь подтверждают своими международными обязательствами, в частности, в рамках ООН и ОБСЕ.

В частности, соглашение предусматривает, что стороны углубляют сотрудничество и диалог по вопросам международной безопасности и управления кризисами в целях реагирования на текущие глобальные и региональные вызовы и основные угрозы.

Стороны также обязуются укреплять сотрудничество по всем вопросам, представляющим общий интерес, в частности таким, как соблюдение международного права, укрепление уважения демократических принципов, верховенство закона, права человека и надлежащее управление.

Кроме того, соглашаются проводить работу по улучшению условий для дальнейшего развития регионального сотрудничества, в частности, в рамках Центральной Азии и за ее пределами.

В целом, соглашение предусматривает сотрудничество и партнерство в различных сферах, включая космическую деятельность, торговлю и предпринимательство, противодействие терроризму.

Как поясняют в МИДе, Великобритания является одним из ключевых политических, торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе. Поддерживается регулярный политический диалог, динамично развиваются и укрепляются деловые связи двух стран, реализовываются совместные инвестиционные проекты.

"Основным механизмом двустороннего сотрудничества является Стратегический диалог. В ходе заседаний Стратегического диалога рассматриваются состояние и перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы глобальной и региональной повестки дня", – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что в РК и Великобритании действуют межпарламентские группы дружбы, функционирует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также Деловой совет.

"Соглашение укрепит казахско-британские экономические отношения и создаст более благоприятные условия для дальнейшего развития сбалансированной торговли и инвестиций, в том числе в области энергетики, на расширенной правовой основе, что положительно повлияет на развитие дружественных отношений между сторонами", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 апреля.