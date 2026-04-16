Право

Сенат ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве Казахстана и Великобритании

Флаги Великобритании и Казахстана, флаги Великобритании и РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:38 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената 16 апреля 2026 года на пленарном заседании ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью закона является укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между двумя государствами.

"Закон закрепляет основные принципы политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень. В экономическом плане закон открывает новые возможности для привлечения инвестиций, развития торговли, а также реализации совместных проектов в приоритетных для Казахстана секторах – энергетике и возобновляемых источниках энергии, горнодобывающей промышленности, высоких технологиях и цифровизации, финансовых услугах, сельском хозяйстве и устойчивом водопользовании", – говорится в документе.

Кроме того, в законе уделено особое внимание правовому сотрудничеству.

"Документ направлен на развитие взаимодействия между судебными и правоохранительными органами двух стран, обмен опытом в сфере верховенства права и правосудия, а также укрепление координации по вопросам оказания взаимной правовой помощи и исполнения судебных решений. В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества закон предусматривает реализацию совместных образовательных программ, открытие филиалов британских высших учебных заведений, расширение обмена студентами и преподавателями. Также закон создает условия для проведения совместных выставок и фестивалей, сотрудничества между музеями и архивами", – сообщается в заключении.

Отмечается, что особое значение придается сотрудничеству в области экологии, "зеленой" экономики и адаптации к изменению климата.

"Соединенное Королевство является одним из лидеров в продвижении климатических технологий, и данный опыт будет способствовать достижению Казахстаном цели по углеродной нейтральности к 2060 году. Ратификация закона формирует системную и долгосрочную основу для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Данный закон является важным инструментом, способствующим укреплению позиций Казахстана в мировой экономике, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности регионов", – указано в документе.

Ранее Сенат ратифицировал договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Казахстан и Великобритания договорились об укреплении сотрудничества
13:37, 18 марта 2026
Казахстан и Великобритания договорились об укреплении сотрудничества
13:37, 18 марта 2026
Сенат ратифицировал соглашение с Кипром
10:26, 10 апреля 2025
Сенат ратифицировал соглашение с Кипром
Казахстан планирует сотрудничать в различных сферах с Великобританией и Северной Ирландией
14:38, 15 марта 2024
Казахстан планирует сотрудничать в различных сферах с Великобританией и Северной Ирландией
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
11:04, Сегодня
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
10:52, Сегодня
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
10:44, Сегодня
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
10:34, Сегодня
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
