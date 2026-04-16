Сенат ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве Казахстана и Великобритании

Фото: senate.parlam.kz

Депутаты Сената 16 апреля 2026 года на пленарном заседании ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью закона является укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между двумя государствами. "Закон закрепляет основные принципы политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень. В экономическом плане закон открывает новые возможности для привлечения инвестиций, развития торговли, а также реализации совместных проектов в приоритетных для Казахстана секторах – энергетике и возобновляемых источниках энергии, горнодобывающей промышленности, высоких технологиях и цифровизации, финансовых услугах, сельском хозяйстве и устойчивом водопользовании", – говорится в документе. Кроме того, в законе уделено особое внимание правовому сотрудничеству. "Документ направлен на развитие взаимодействия между судебными и правоохранительными органами двух стран, обмен опытом в сфере верховенства права и правосудия, а также укрепление координации по вопросам оказания взаимной правовой помощи и исполнения судебных решений. В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества закон предусматривает реализацию совместных образовательных программ, открытие филиалов британских высших учебных заведений, расширение обмена студентами и преподавателями. Также закон создает условия для проведения совместных выставок и фестивалей, сотрудничества между музеями и архивами", – сообщается в заключении. Отмечается, что особое значение придается сотрудничеству в области экологии, "зеленой" экономики и адаптации к изменению климата. "Соединенное Королевство является одним из лидеров в продвижении климатических технологий, и данный опыт будет способствовать достижению Казахстаном цели по углеродной нейтральности к 2060 году. Ратификация закона формирует системную и долгосрочную основу для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Данный закон является важным инструментом, способствующим укреплению позиций Казахстана в мировой экономике, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности регионов", – указано в документе. Ранее Сенат ратифицировал договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана.

