Какое место занял Казахстан в рейтинге стран, умеющих убеждать

Опубликован ежегодный "Глобальный индекс мягкой силы" по состоянию на 2024 год. Казахстан, по сравнению с прошлогодним таким рейтингом, практически не изменил позицию, сообщает Zakon.kz.

Крупная международная консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный "Глобальный индекс мягкой силы".

"Мягкая сила" – это способность страны влиять на предпочтения и поведение различных субъектов на международной арене (государств, корпораций, сообществ, общественности и т. д.) посредством завлечения, привлечения или убеждения, а не принуждения и силы.

Глобальный индекс мягкой силы включает в себя множество показателей, которые в совокупности обеспечивают целостную оценку присутствия, репутации и влияния стран на мировой арене. К ним относятся:

узнаваемость (национальные бренды, которые знают люди в мире, и к которым имеют доступность, обладают большей мягкой силой).

репутация (ответ на вопрос: считается ли, что эта страна имеет сильную и положительную репутацию во всем мире?)

влияние – степень влияния нации как в стране респондента, так и на мировой арене.

И еще восемь базовых показателей для оценки "мягкой силы" : бизнес и торговля, управление, международные отношения, культура и наследие, средства массовой информации и коммуникации, образование и наука, люди и ценности, устойчивое будущее.

Индекс составлен на основе онлайн-опроса 172 133 взрослых в возрасте 18-75 лет в 101 стране. В каждой опросили в среднем более тысячи человек. Но в некоторых крупных странах число респондентов было больше: в Индии (6149), Великобритании (5956), США (5791), Франции (4983), Японии (4922), Китая (4903), Германии ( 4894), Кения (3470), Нигерия (3145).

Казахстан в новом рейтинге занял 80-е место (из 193), опустившись на одну строчку по сравнению с 2023 годом.

Рядом с нашей страной расположились Парагвай, Нигерия и Пакистан с Лихтенштейном.

Фото: скриншот/brandirectory.com

Первое место в индексе занимает США, второе – Великобритания, третье – Китай. Россия – на 16-м месте.

Фото: скриншот/brandirectory.com

В описании к свежему индексу сказано, что "в 2023 году влияние "мягкой силы" было проверено такими событиями, как израильско-палестинский и украинско-российский конфликт, напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, глобальное потепление и стихийные бедствия. Эти события в значительной степени сформировали международное восприятие, а также проверили возможности и эффективность "мягкой силы" стран".

В феврале 2024 года стало известно, что Казахстан впервые попал в список государств, играющих важную роль на мировой политической и экономической арене.