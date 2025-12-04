Поддержка дарований: позиции Казахстана в Глобальном рейтинге талантов-2025

Казахстан, согласно отчетности 2025 года, улучшил свои показатели в Глобальном рейтинге индекса конкурентоспособности талантов, сообщает Zakon.kz.

По данным ежегодного исследования Глобального индекса конкурентоспособности талантов, вышедшего в ноябре 2025 года, Казахстан по сравнению с 2023 годом хоть и снизился по позиции в рейтинге (с 67-го на 72-е место), свой общий индекс при этом сумел увеличить с 43,01 до 43,10.

Алло, мы ищем таланты!

Глобальный рейтинг индексов конкурентоспособности талантов, или The Global Talent Competitiveness Index (GTCI), составляется с 2013 года экспертами французской бизнес-школы INSEAD и института Портуланса (американский международный исследовательский центр).

В исследованиях также на периодической основе принимают участие специалисты международной швейцарской компании The Adecco Group, а также эксперты сингапурского Института человеческого капитала (Human Capital Leadership Institute) и шведского Института исследований будущего (Descartes Institute for the Future).

Целью данных расчетов является оценка ресурсов и усилий, которые страны тратят на развитие талантов и повышение качества человеческого капитала.

В этом случае для составления общего индекса и конечного рейтинга эксперты оценивают множество факторов, в числе которых возможности для роста (то, как страна использует свои ресурсы для развития человеческого капитала), привлечение талантов (то, как страна поддерживает и привлекает талантов из-за рубежа), развитие талантов (оценка вложений со стороны государства в обучение и профессиональное развитие собственных граждан), удержание талантов (создание условий для того, чтобы собственные таланты не покидали страну).

Также в основу расчетов ложатся показатели качества жизни, состояние экономики, социальной защищенности населения, уровень урбанизации, наличие профсоюзов, доступ граждан к образованию и условия для ведения бизнеса.

В самом рейтинге участвуют 135 государств, которые в совокупности представляют более 97% мирового ВВП и 93% всего населения мира. Общее исследование 2025 года вышло под названием “Таланты и устойчивость: навигация в эпоху потрясений”.

Позиции Казахстана

В Казахстане в последнее время уделяют серьезное внимание не только поддержке и продвижению отечественных талантов, но и процессу развития молодого поколения в целом.

“Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразований и в полной мере ощутить плоды проводимых в нашей стране реформ. Одаренная, целеустремленная и трудолюбивая молодежь, в том числе ученые, – яркий символ современного Казахстана. Молодые высокообразованные граждане являются главным капиталом нашей нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе” Заявил президент РК в ходе встречи с казахстанскими учеными в центре «Ғылым ордасы» в мае 2024 года

В отчете глобального индекса конкурентоспособности талантов от 2025 года Казахстан занимает 72-е место с показателем 43,10, что позволяет ему опережать такие страны, как Филиппины (75-е место с индексом 42,39), Таиланд (77-е место с индексом 41,93), ЮАР (79-е место с индексом 41,19), Индонезию (80-е место с индексом 41,18), Турцию (82-е место с индексом 40,96) и Индию (100-е место с индексом 34,03).

Среди стран Центральной Азии Казахстан по этому показателю занимает второе место, немного уступая Узбекистану (71-е место за РУ и 72-е место за РК). При этом в отличие от Казахстана показатели итогового индекса Узбекистана по сравнению с 2023 годом заметно снизились (с 44,97 до 43,36).

Справедливости ради хотелось бы отметить, что разрыв между Узбекистаном и Казахстаном по этому показателю в 2023 году был гораздо существеннее. Тогда Казахстан уступал Узбекистану сразу пять позиций (62-е место у РУ и 67-е место у РК).

Ниже Казахстана расположились Кыргызстан (87-е место с индексом 38,81) и Таджикистан (92-е место с индексом 36,42). Туркменистан в этом рейтинге не представлен.

Лидеры и аутсайдеры

Первые три строчки Глобального рейтинга индекса конкурентоспособности талантов занимает Сингапур (с показателем 73,29), Швейцария (с показателем 73,14) и Дания (с показателем 72,05).

В топ-10 рейтинга входят: Финляндия (с индексом 71,06), Швеция (с индексом 70,76), Нидерланды (с индексом 70,26), Норвегия (с индексом 69,84), Люксембург (с индексом 69,84), США (с индексом 69,41) и Австралия (с индексом 69,41).

Страна со второй экономикой в мире – Китай занимает 53-е место с индексом 48,65. Россия по сравнению с 2023 годом утратила сразу 10 позиций и занимает 62-ю строчку в рейтинге с индексом 46,09.

Последние три места в рейтинге занимают Демократическая Республика Конго (133-е место), Нигер (134-е место) и Чад (135-е место).