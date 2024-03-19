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Опубликован "Глобальный индекс мягкой силы": какое место занял Казахстан

Казахстан, индекс мягкой силы, рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 11:04 Фото: Zakon.kz
Опубликован ежегодный "Глобальный индекс мягкой силы" по состоянию на 2024 год. Казахстан практически не изменил позицию по сравнению с прошлогодним таким рейтингом, сообщает Zakon.kz.

Крупная международная консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный "Глобальный индекс мягкой силы".

"Мягкая сила" – это способность страны влиять на предпочтения и поведение различных субъектов на международной арене (государств, корпораций, сообществ, общественности и т. д.) посредством завлечения, привлечения или убеждения, а не принуждения и силы.

Глобальный индекс мягкой силы включает в себя множество показателей, которые в совокупности обеспечивают целостную оценку присутствия, репутации и влияния стран на мировой арене. К ним относятся:

  • узнаваемость (национальные бренды, которые знают люди в мире и к которым имеют доступность, обладают большей мягкой силой);
  • репутация (ответ на вопрос: считается ли, что эта страна имеет сильную и положительную репутацию во всем мире?);
  • влияние – степень влияния нации как в стране респондента, так и на мировой арене.

И еще восемь базовых показателей для оценки "мягкой силы" : бизнес и торговля, управление, международные отношения, культура и наследие, средства массовой информации и коммуникации, образование и наука, люди и ценности, устойчивое будущее.

Индекс составлен на основе онлайн-опроса 172 133 взрослых в возрасте 18-75 лет в 101 стране. В каждой опросили в среднем более тысячи человек. Но в некоторых крупных странах число респондентов было больше – в Индии (6149), Великобритании (5956), США (5791), Франции (4983), Японии (4922), Китае (4903), Германии ( 4894), Кении (3470) и Нигерии (3145).

Казахстан в новом рейтинге занял 80-е место (из 193), опустившись на одну строчку по сравнению с 2023 годом.

Рядом с нашей страной расположились Парагвай, Нигерия и Пакистан с Лихтенштейном.

Казахстан, индекс мягкой силы, рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 11:04

Фото: скриншот/brandirectory.com

Первое место в индексе занимает США, второе – Великобритания, третье – Китай. Россия – на 16-м месте.

Казахстан, индекс мягкой силы, рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 11:04

Фото: скриншот/brandirectory.com

В описании к свежему индексу сказано, что "в 2023 году влияние "мягкой силы" было проверено такими событиями, как израильско-палестинский и украинско-российский конфликт, напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, глобальное потепление и стихийные бедствия. Эти события в значительной степени сформировали международное восприятие, а также проверили возможности и эффективность "мягкой силы" стран.

В феврале 2024 года стало известно, что Казахстан впервые попал в список государств, играющих важную роль на мировой политической и экономической арене.

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