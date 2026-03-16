Казахстан улучшил показатели в глобальном рейтинге мягкой силы

Казахстан по сравнению 2025-м годом значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге стран по индексу мягкой силы, сообщает Zakon.kz.

Согласно недавно вышедшему ежегодному отчету “Global Soft Power Index 2026”, Казахстан, по сравнению с данными за 2025 год, сумел заметно улучшить свои позиции в мировом рейтинге по индексу мягкой силы.

Это позволило нашей стране не только подняться в данном рейтинге сразу на 5 пунктов и разместиться на 82-м месте из 193-х возможных, но и занять лидирующие позиции по этому показателю на пространстве Содружества.

Что за рейтинг

Составителями отчета “Global Soft Power Index 2026” выступает консалтинговая компания “Brand Finance”. Она, специализируется на оценке имиджа и уровне авторитета как отдельно взятых компаний, так и целых регионов и стран.

Сам индекс мягкой силы, составляется на основании оценок сразу нескольких аспектов. В их числе:

узнаваемость государства;

влияние культуры;

влияние внутренней повестки на мировую политику;

сила дипломатии;

уровень развития образования и науки;

качественный показатель наличия условий для бизнеса;

уровень вовлеченности в международную и двустороннюю торговлю;

репутация на международной арене.

Исследовательская работа и конечная оценка осуществляется на основании анализа полученных в ходе социальных опросов мнений независимых респондентов. Всего в социальных опросах, по данному направлению, как правило, участвует до 150 тысяч человек.

В результате, все полученные оценки аккумулируются и в последующем агрегируются в единый показатель по шкале от 0 до 100, где 100 является наивысшим баллом.

Позиции внутри СНГ

По мнению специалистов компании лидером по индексу мягкой силы среди стран СНГ является Россия. В глобальном рейтинге она занимает 14-е место с показателем в 58,7 баллов (улучшила свой индекс с 2025 года на 0,6 баллов).

Второе место по этому показателю продолжает занимать Беларусь – 81-е место в общем зачете с индексом в 36 баллов. В этом ключе стоит отметить, что по сравнению с данными за 2025 год, Беларусь опустилась на одну строчку, а ее индекс понизился на 0,2 балла.

На третьем месте среди стран СНГ и 82-м в глобальном рейтинге, с максимально близким к белорусскому результату в 35,9 баллов, расположился Казахстан.

Ниже них в рейтинге стран по индексу мягкой силы расположились: Азербайджан (85-м место с итоговым показателем в 35,4 баллов), Армения (90-е место с итоговым показателем в 34,9 баллов), Узбекистан (92-е место с итоговым показателем в 34,5 баллов), Таджикистан (129-е место с итоговым показателем в 31 балл) и Кыргызстан (142-е место с итоговым показателем в 29,8 баллов).

Мировые лидеры и аутсайдеры

По версии составителей рейтинга “Global Soft Power Index 2026”, мировым лидером по индексу мягкой силы, с итоговым показателем в 74,9 баллов, продолжают оставаться США.

Второе место в этом рейтинге занял Китай (73,5 балов), а третье – Япония. Ее итоговый индекс, согласно отчету вышеуказанной компании, составил 70,6 баллов, что позволило ей обойти в рейтинге Великобританию.

В десятку лучших стран по данному показателю также вошли: Великобритания (69,2 балла), Германия (67,7 баллов), Франция (65,8 баллов), Швейцария (63,2 балла), Канада (63,2 балла), Италия (61,6 баллов) и ОАЭ (59,4 баллов).

Аутсайдерами этого рейтинга стали: Вануату (191-е место с итоговым индексом в 21,4 баллов), Науру (192-е место с итоговым индексом в 20,7 баллов) и Кирибати (193-е место с итоговым индексом в 19,7 баллов).