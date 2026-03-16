#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Статьи

Казахстан улучшил показатели в глобальном рейтинге мягкой силы

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 11:15 Фото: freepik
Казахстан по сравнению 2025-м годом значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге стран по индексу мягкой силы, сообщает Zakon.kz.

Согласно недавно вышедшему ежегодному отчету “Global Soft Power Index 2026”, Казахстан, по сравнению с данными за 2025 год, сумел заметно улучшить свои позиции в мировом рейтинге по индексу мягкой силы.

Это позволило нашей стране не только подняться в данном рейтинге сразу на 5 пунктов и разместиться на 82-м месте из 193-х возможных, но и занять лидирующие позиции по этому показателю на пространстве Содружества.

Что за рейтинг

Составителями отчета “Global Soft Power Index 2026” выступает консалтинговая компания “Brand Finance”. Она, специализируется на оценке имиджа и уровне авторитета как отдельно взятых компаний, так и целых регионов и стран.

Сам индекс мягкой силы, составляется на основании оценок сразу нескольких аспектов. В их числе:

  • узнаваемость государства;
  • влияние культуры;
  • влияние внутренней повестки на мировую политику;
  • сила дипломатии;
  • уровень развития образования и науки;
  • качественный показатель наличия условий для бизнеса;
  • уровень вовлеченности в международную и двустороннюю торговлю;
  • репутация на международной арене.

Исследовательская работа и конечная оценка осуществляется на основании анализа полученных в ходе социальных опросов мнений независимых респондентов. Всего в социальных опросах, по данному направлению, как правило, участвует до 150 тысяч человек.

В результате, все полученные оценки аккумулируются и в последующем агрегируются в единый показатель по шкале от 0 до 100, где 100 является наивысшим баллом.

Позиции внутри СНГ

По мнению специалистов компании лидером по индексу мягкой силы среди стран СНГ является Россия. В глобальном рейтинге она занимает 14-е место с показателем в 58,7 баллов (улучшила свой индекс с 2025 года на 0,6 баллов).

Второе место по этому показателю продолжает занимать Беларусь81-е место в общем зачете с индексом в 36 баллов. В этом ключе стоит отметить, что по сравнению с данными за 2025 год, Беларусь опустилась на одну строчку, а ее индекс понизился на 0,2 балла.

На третьем месте среди стран СНГ и 82-м в глобальном рейтинге, с максимально близким к белорусскому результату в 35,9 баллов, расположился Казахстан.

Ниже них в рейтинге стран по индексу мягкой силы расположились: Азербайджан (85-м место с итоговым показателем в 35,4 баллов), Армения (90-е место с итоговым показателем в 34,9 баллов), Узбекистан (92-е место с итоговым показателем в 34,5 баллов), Таджикистан (129-е место с итоговым показателем в 31 балл) и Кыргызстан (142-е место с итоговым показателем в 29,8 баллов).

Мировые лидеры и аутсайдеры

По версии составителей рейтинга “Global Soft Power Index 2026”, мировым лидером по индексу мягкой силы, с итоговым показателем в 74,9 баллов, продолжают оставаться США.

Второе место в этом рейтинге занял Китай (73,5 балов), а третье – Япония. Ее итоговый индекс, согласно отчету вышеуказанной компании, составил 70,6 баллов, что позволило ей обойти в рейтинге Великобританию.

В десятку лучших стран по данному показателю также вошли: Великобритания (69,2 балла), Германия (67,7 баллов), Франция (65,8 баллов), Швейцария (63,2 балла), Канада (63,2 балла), Италия (61,6 баллов) и ОАЭ (59,4 баллов).

Аутсайдерами этого рейтинга стали: Вануату (191-е место с итоговым индексом в 21,4 баллов), Науру (192-е место с итоговым индексом в 20,7 баллов) и Кирибати (193-е место с итоговым индексом в 19,7 баллов).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Дороги с "изъянами": названы масштабные нарушения в дорожной отрасли Казахстана
13:46, Сегодня
Дороги с "изъянами": названы масштабные нарушения в дорожной отрасли Казахстана
Опубликован "Глобальный индекс мягкой силы": какое место занял Казахстан
11:04, 19 марта 2024
Опубликован "Глобальный индекс мягкой силы": какое место занял Казахстан
Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием
16:29, 19 февраля 2026
Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
15:26, Сегодня
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
15:04, Сегодня
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
14:28, Сегодня
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
14:15, Сегодня
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: