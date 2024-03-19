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Токаев заверил послов шести государств в надежном партнерстве

Токаев заверил послов шести государств в надежном партнерстве, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 13:13 Фото: akorda.kz
В резиденции Акорда 19 марта 2024 года состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами шести государств, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, верительные грамоты вручили посол Египта Ибтиссам Ракха Ахмед Хасан, посол Сербии Владимир Йовичич, посол Люксембурга Томас Райзен, посол Австралии Джон Уильям Гиринг, посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра и посол Сирии Башар Джафари.

Токаев заверил послов шести государств в надежном партнерстве, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 13:13

Фото: akorda.kz

Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссии, глава государства обратил внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана.

"Мы хотим тесно взаимодействовать и поддерживать хорошие отношения cо всеми странами, прежде всего, с нашими ближайшими соседями. Я верю, что на этом пути нас ждет большой успех и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества в самых разных областях, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную сферу и политический диалог".Касым-Жомарт Токаев

В заключение президент добавил:

"Можете быть уверены, что Казахстан будет вашим надежным партнером на международной арене".

Днем ранее, 18 марта 2024 года, Токаев провел встречу с представителями креативной индустрии Казахстана.

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