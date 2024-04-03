Скончался первый председатель Сената Омирбек Байгелди
Фото: пресс-служба Сената РК
Умер известный государственный и общественный деятель Омирбек Байгелди. О его кончине сообщили 3 апреля 2024 года в пресс-службе Сената Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Стоит отметить, что Омирбек Байгелди возглавлял верхнюю палату парламента с 1996 по 1999 год.
Байгелди родился в 1939 году в с. Кзыл-Октябрь Джамбульской области (КазССР).
Начинал свой трудовой путь рабочим колхоза Кзыл-Октябрь Джамбульского района Джамбульской области.
В 1990-е годы был председателем Джамбульского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Казахстана.
"Был депутатом Сената первого, второго, третьего и четвертого созывов. Проработал в Сенате более 16 лет", – говорится в распространяемом сообщении.
Также сказано, что информация о церемонии прощания будет сообщена дополнительно.
В октябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назвал Омирбека Байгелди среди тех людей, чьи имена должны занимать почетные места в летописи Казахстана.
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