Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Омирбека Байгелди

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 апреля 2024 года направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

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