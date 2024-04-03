Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Омирбека Байгелди
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 апреля 2024 года направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого председателя Сената Парламента РК, кавалера ордена "Отан", академика Омирбека Байгелди.
"Омирбек Байгелдиулы был выдающейся личностью, стоявшим у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление Парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Омирбека Байгелдиулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что умер известный государственный и общественный деятель, первый председатель Сената Омирбек Байгелди.
В октябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назвал Омирбека Байгелди среди тех людей, чьи имена должны занимать почетные места в летописи Казахстана.
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