Как в Шымкенте исполняют поручения Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Шымкентцы уже приступили и к озеленению своего города и к его благоустройству, сообщает Zakon.kz.

В работе городского акимата на первом месте всегда стояло и стоит озеленение города.

На сегодняшний день в мегаполисе восемь парков, 39 скверов. Как говорят специалисты управления развития комфортной среды города Шымкента, за 30 лет работы в области экологии было сделано очень много. А по статистике в европейских странах на каждого человека приходится 24 кв. м зелени. В Шымкенте пока 5-6 кв. м. Ну а по общему стандарту на душу населения зеленые насаждения должны быть не менее 10 кв. м.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По планам сотрудников акимата города, согласно специальной программе, разработанной в связи с озеленением и благоустройством города, к 2025 году будет дополнительно построено 23 цветника, четыре парка. В данное время, в первых числах апреля этого года, в городе активно увеличивают территорию зеленого пояса. Во многих районах мегаполиса уже во всю цветут тюльпаны, их миллионы.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В пяти районах мегаполиса в данное время пять частных фирм проводят работы по озеленению и благоустройству. В каждом районе на ежедневных санитарных работах задействованы от 200 до 300 человек и несколько десятков единиц техники. Например, на улице, где расположился новый терминал городского аэропорта, на дистанции в 9 км сегодня сажали саженцы крымской сосны, тополя, сливы, декоративного тутовника, можжевельника.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Этой весной в Шымкенте планируют посадить более 120 тыс. саженцев как декоративных, так и плодовых деревьев, и еще 20 деревьев в лесных массивах. В частности, рабочие повсеместно стригут высокую траву и сажают газоны. Более того, на неиспользованных и невостребованных сельхозугодиях в больших объемах высаживают сотни, тысячи плодовых деревьев. И именно апрель тот самый месяц, когда несколько подрядных фирм, занимающихся благоустройством и высаживанием зеленых насаждений, ежедневно выводят на работу всю имеющуюся у них в арсенале технику и рабочие руки.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Все новые зеленые насаждения в будущем не только дадут прохладу, они в первую очередь станут пополнять урожай и решать вопрос продовольственной безопасности, говорят специалисты акимата. Таким образом, за счет посадки плодовых деревьев в Шымкенте ежегодно увеличивают и площадь "зеленого пояса", которая по своим масштабам уже перевалила за отметку в более чем 8 тыс. га. В настоящее время формирование микроклимата для города является одним из важнейших вопросов. Главная цель акимата Шымкента и самих жителей города – поскорее сделать свой любимый Шымкент "зеленым городом". Для этого ежегодно применяются комплексные меры и проводятся обследования всех систем орошения и зеленых насаждений.

Необходимо отметить, что в Шымкенте работа по содержанию зеленых насаждений города, посадке новых деревьев, периодической подкормке, поливу, обрезке, побелке проводится на постоянной основе. Специалисты по озеленению города говорят, что деревья, высаженные в священный месяц Рамадан, приживутся и будут дарить людям прохладу в знойные дни.