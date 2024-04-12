Токаев назвал слабую сторону казахстанских вузов
По его словам, о системных проблемах университетской науки свидетельствуют низкие показатели в авторитетных международных рейтингах.
"Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации. Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе".Касым-Жомарт Токаев
В целом, как подчеркнул глава государства, университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.
"Поэтому поручаю правительству разработать специальную программу".Касым-Жомарт Токаев
Он также подчеркнул, что "успешные реформы в сфере науки и среднего образования, предпринятые в последние годы, привели к оттоку кадров из системы высшего образования".
"Квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени, стали переходить в школы и научные организации с более высокой зарплатой. Сегодня среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40%. Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров. Поручаю профильному министерству принять конкретные меры".Касым-Жомарт Токаев
В целом, как отметил президент, дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований.
"Уровень цитирования трудов ученых вузов крайне низок, не превышает и одного балла из 100 возможных".Касым-Жомарт Токаев
Ранее глава государства высказался о ситуации с паводками. В целом, по словам Касым-Жомарта Токаева, обстановка очень сложная.