Токаев назвал слабую сторону казахстанских вузов

Выступая 12 апреля 2024 года в Акорде на заседании Национального совета по науке и технологиям, президент Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил развитию университетской науки и научной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По его словам, о системных проблемах университетской науки свидетельствуют низкие показатели в авторитетных международных рейтингах.

"Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации. Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как подчеркнул глава государства, университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

"Поэтому поручаю правительству разработать специальную программу". Касым-Жомарт Токаев

Он также подчеркнул, что "успешные реформы в сфере науки и среднего образования, предпринятые в последние годы, привели к оттоку кадров из системы высшего образования".

"Квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени, стали переходить в школы и научные организации с более высокой зарплатой. Сегодня среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40%. Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров. Поручаю профильному министерству принять конкретные меры". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил президент, дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований.

"Уровень цитирования трудов ученых вузов крайне низок, не превышает и одного балла из 100 возможных". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства высказался о ситуации с паводками. В целом, по словам Касым-Жомарта Токаева, обстановка очень сложная.