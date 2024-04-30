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Токаев дал поручения новому бизнес-омбудсмену

Токаев дал поручения новому бизнес-омбудсмену, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 15:32 Фото: akorda.kz
Президент 30 апреля 2024 года принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Каната Нурова, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей, сообщает Акорда.

"Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства", – сказано в сообщении.

Канат Нуров стал уполномоченным по защите прав предпринимателей 25 апреля 2024 года.  

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