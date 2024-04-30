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Законодательство РК

Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил

Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:34 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Олжас Бектенов с официальным визитом посетил Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 30 апреля 2024 года в пресс-службе правительства РК, на повестке – вопросы казахско-таджикского взаимодействия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства и транспортной связанности, а также водно-энергетического сотрудничества.

По прибытии Олжаса Бектенова принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Казахстан – четвертый крупнейший торговый партнер Таджикистана. На сегодня благодаря интенсивному политическому диалогу и достигнутым договоренностям между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном поступательно развивается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Ввиду имеющегося широкого потенциала перед правительствами поставлена задача нарастить товарооборот в два раза – до 2 млрд долларов.

Межправительственные переговоры состоялись в расширенном составе и были посвящены мерам укрепления сотрудничества и диверсификации торговых потоков. Отмечена готовность Казахстана нарастить экспорт по 85 товарным позициям на сумму порядка 190 млн долларов.

Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:34

Фото: primeminister.kz

Правительственные делегации отметили важность развития промышленной кооперации и обозначили актуальность создания новых экспортоориентированных совместных производств.

Учитывая большой опыт Казахстана, рассмотрена возможность совместного освоения месторождений и реализации проектов на территории Таджикистана. Наряду с этим Казахстан располагает крупными производственными мощностями железнодорожной техники для таджикских железных дорог. Актюбинский завод готов сотрудничать в части поставок рельсобалочной продукции. Также имеется возможность увеличения экспортных объемов локомотивов, тепловозов, стрелочных переводов, трансформаторов, сельскохозяйственной техники, аккумуляторов, автотранспортных средств казахстанского производства.

Важным пунктом двусторонней повестки является сотрудничество в водной сфере, которое с каждым годом укрепляется и характеризуется высоким уровнем взаимопонимания. Принимаемые странами совместные действия позволяют обеспечивать необходимый режим работы водохранилища Бахри Точик в вегетационный период. Здесь же были обсуждены усилия организации Международного фонда спасения Арала, где председательство с начала текущего года перешло Казахстану от Таджикистана.

Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:34

Фото: primeminister.kz

В сельскохозяйственной сфере после прошлогоднего сокращения объемов торговли отмечается положительная динамика роста. За два месяца текущего года товарооборот продукции АПК составил 84,9 млн долларов с ростом на 8,9% к аналогичному периоду 2023 года. При этом наблюдается диверсификация структуры экспорта сельхозпродукции в Таджикистан. Среди текущих задач в отрасли – увеличение объемов поставок муки. Перспективным видится создание совместных проектов по мукомольному производству, переработке животноводческой продукции и др.

Среди новых направлений сотрудничества – сфера цифровизации, где в рамках реализации договоренностей на высшем уровне Казахстаном начата работа по оказанию содействия Таджикистану в развертывании собственных национальных систем электронного правительства eGov, таким как Smart Bridge, ЕПИР (Единая платформа интернет-ресурсов), Smart Data Ukimet. Плодотворное сотрудничество в IT-сфере будет способствовать развитию экономик и улучшению жизни граждан двух стран.

Стороны также обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество. В этом году важным событием станет проведение Дней культуры Казахстана в Таджикистане. Олжас Бектенов отметил важность предстоящего открытия памятника великому казахскому мыслителю и писателю Абаю Кунанбаеву в Душанбе.

Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:34

Фото: primeminister.kz

По итогам переговоров главы правительств подтвердили готовность поддерживать высокую динамику двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям.

Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:34

Фото: primeminister.kz

12 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов Казахстана и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.

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