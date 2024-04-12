Президент Таджикистана готов оказать необходимую поддержку Казахстану во время паводков
Как пишет Акорда, в начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.
Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.
В свою очередь глава нашего государства поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.
Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.
Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.
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