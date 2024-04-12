Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Таджикистана готов оказать необходимую поддержку Казахстану во время паводков

разговор, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 19:42 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.

Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.

В свою очередь глава нашего государства поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.

Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.

Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

Читайте также

В Алматы по поручению Токаева проведут спецсейсмологическое исследование
В Алматы по поручению Токаева проведут специальное сейсмологическое исследование
Токаев назвал отца современной казахской науки
Токаев назвал "отца современной казахской науки"
Токаев принял главу Парламента Грузии
Токаев принял главу Парламента Грузии
Елена Беляева
Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Казахстан Таджикистан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: