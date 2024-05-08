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Токаев: Важно занять достойное место и быть в авангарде "цифровой гонки"

Важно занять достойное место и быть в авангарде &quot;цифровой гонки&quot;, заявил Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 22:09 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 мая выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства считает еще одним важным направлением сотрудничества укрепление продовольственной безопасности.

"Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль Союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", – отметил президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня именно успешная цифровая трансформация становится определяющим фактором экономического прогресса и технологического суверенитета не только отдельных стран, но и целых регионов.

"Нам важно занять достойное место и быть в авангарде "цифровой гонки" на глобальном уровне. Сотрудничество в сфере цифровизации должно стать движущей силой устойчивого развития интеграционного объединения. Поэтому Казахстан поддерживает инициативу Евразийской экономической комиссии по развитию "четырех свобод" Союза в условиях повсеместной цифровизации. В свою очередь мы создаем одну из наиболее быстро растущих цифровых экономик в нашей части мира, уделяя особое внимание искусственному интеллекту", – отметил он.

В завершение своей речи президент Казахстана подчеркнул, что всего за 10 лет существования Евразийского экономического союза государства-участники добились впечатляющих результатов по всем направлениям. Но с учетом огромного потенциала объединения предстоит сделать еще больше. По его словам, Казахстан будет поддерживать экономическую интеграцию, основанную на принципах равноправия и взаимовыгодного партнерства.

Ранее Токаев заявил, что ЕАЭС должен стать более гибким и эффективным. 

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