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Токаев дал ряд новых поручений Балаевой

Токаев дал ряд новых поручений Балаевой, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:36 Фото: akorda.kz
Сегодня, 13 мая 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Она отчиталась об итогах работы министерства, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, министр проинформировала президента о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.

Также Балаева озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.

"Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий", – сказано в заключении.

10 мая 2024 года президент Казахстана подписал указ "О мерах по либерализации экономики". Этот указ направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.

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Министерство культуры и информации Балаева Аида Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
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