Токаев дал ряд новых поручений Балаевой

Сегодня, 13 мая 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Она отчиталась об итогах работы министерства, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, министр проинформировала президента о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.



Также Балаева озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.

"Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий", – сказано в заключении.

10 мая 2024 года президент Казахстана подписал указ "О мерах по либерализации экономики". Этот указ направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.