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События

Токаев обсудил с Балаевой развитие культуры, информации и социальной сферы

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 15:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент заслушал доклад о практической реализации норм новой Конституции в сферах культуры, информации и социальной политики, а также о ключевых направлениях дальнейшего совершенствования государственной политики по повышению качества жизни граждан.

По информации пресс-службы главы государства, Аида Балаева:

  • проинформировала о приведении законодательства в соответствие с обновленным Основным законом, совершенствовании государственной информационной политики, развитии цифровой среды, взаимодействии с институтами гражданского общества, а также о работе в сферах семейной и молодежной политики, волонтерства и общественного контроля;
  • представила предложению по развитию культурной инфраструктуры страны, включая создание новых образовательных, научно-просветительских и творческих объектов, поддержку традиционного искусства и подготовку кадров;
  • доложила о совершенствовании систем образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и туризма.

Отдельным блоком были рассмотрены вопросы реализации государственной социальной политики.

Особый акцент был сделан на усилении межведомственного взаимодействия, повышении качества и доступности государственных услуг, развитии человеческого капитала, внедрении современных цифровых решений и формировании инфраструктуры социальной сферы.

Кроме того, президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сферах культуры, информации и социального развития.

Ранее сообщалось, что Токаев утвердил меры по борьбе с "лжепсихологами".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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