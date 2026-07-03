Токаев обсудил с Балаевой развитие культуры, информации и социальной сферы
Как пишет Акорда, президент заслушал доклад о практической реализации норм новой Конституции в сферах культуры, информации и социальной политики, а также о ключевых направлениях дальнейшего совершенствования государственной политики по повышению качества жизни граждан.
По информации пресс-службы главы государства, Аида Балаева:
- проинформировала о приведении законодательства в соответствие с обновленным Основным законом, совершенствовании государственной информационной политики, развитии цифровой среды, взаимодействии с институтами гражданского общества, а также о работе в сферах семейной и молодежной политики, волонтерства и общественного контроля;
- представила предложению по развитию культурной инфраструктуры страны, включая создание новых образовательных, научно-просветительских и творческих объектов, поддержку традиционного искусства и подготовку кадров;
- доложила о совершенствовании систем образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и туризма.
Отдельным блоком были рассмотрены вопросы реализации государственной социальной политики.
Особый акцент был сделан на усилении межведомственного взаимодействия, повышении качества и доступности государственных услуг, развитии человеческого капитала, внедрении современных цифровых решений и формировании инфраструктуры социальной сферы.
Кроме того, президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сферах культуры, информации и социального развития.
Ранее сообщалось, что Токаев утвердил меры по борьбе с "лжепсихологами".