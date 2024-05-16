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Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся разобщить страны региона

Призвал совместно противостоять сторонним силам, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:24 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их, передает Zakon.kz.

Глава государства заверил, что решительно отвергает подобные подходы и попытки, сообщает Акорда.

"В целом, у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки".  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.

"Мы с удовлетворением отмечаем коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества, взаимного доверия. Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центрально-Азиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари Советов Безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития", – подытожил президент Казахстана.

Разговор состоялся, когда Токаев принимал секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии.

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