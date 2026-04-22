#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Политика

Любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено – Токаев

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:28 Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению Каспийского моря. Об этом он заявил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что еще одним объектом заботы для Казахстана является Каспийское море.

"Охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона. Поэтому Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев призвал все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния.

"Поэтому любое применение Вооруженных сил в Прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев высказался о том, что устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: