Любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению Каспийского моря. Об этом он заявил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что еще одним объектом заботы для Казахстана является Каспийское море.

"Охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона. Поэтому Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев призвал все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния.

"Поэтому любое применение Вооруженных сил в Прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев высказался о том, что устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится.