Ералы Тугжанов стал советником премьера

Ералы Тугжанов назначен советником премьер-министра Олжаса Бектенова. Об этом 16 мая сообщили Zakon.kz в пресс-службе Правительства.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году – Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности – юрист.



Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

С 31 августа 2022 года по 5 сентября 2023 года возглавлял Актюбинскую область.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сменил постоянного представителя Казахстана при Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее эту должность занимала Жанар Айтжан, теперь – Асет Иргалиев.

