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Ералы Тугжанов стал советником премьера

Туралы Тугжанов стал советником премьера, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 22:09 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Ералы Тугжанов назначен советником премьер-министра Олжаса Бектенова. Об этом 16 мая сообщили Zakon.kz в пресс-службе Правительства.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году – Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности – юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

С 31 августа 2022 года по 5 сентября 2023 года возглавлял Актюбинскую область.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сменил постоянного представителя Казахстана при Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее эту должность занимала Жанар Айтжан, теперь – Асет Иргалиев. 

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