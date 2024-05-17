За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов

Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели в Астане казахстанcко-малазийский инвестиционный круглый стол с участием представителей бизнес-сообществ и научных кругов двух стран, передает Zakon.kz.

Глава правительства Казахстана отметил, что Малайзия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе премьера.

За год двусторонний товарооборот вырос со $150 млн до практически $245 млн. Цель – раскрыть имеющийся потенциал экономик и превысить допандемийный показатель взаимной торговли в $650 млн.

"Наши страны поддерживают тесный политический диалог, который служит прочным фундаментом для партнерства. Ваша вчерашняя встреча с президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым знаменует собой важную историческую веху в развитии двусторонних отношений. Правительство Казахстана выражает готовность реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер также заявил о намерении Казахстана диверсифицировать экспорт в Малайзию и призвал малазийских бизнесменов к совместному изучению новых возможностей для укрепления партнерства в сфере услуг, обрабатывающей промышленности, финансов, образования, недропользования, сельского хозяйства и строительства.

На сегодня в Казахстане действуют 48 компаний с малазийским капиталом. Реализуются 17 совместных инвестиционных проектов на общую сумму свыше $410 млн.

В свою очередь премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил положительную динамику межгосударственного взаимодействия. В последние годы рост товарооборота между странами превышает 30%. Малайзия намерена укреплять сотрудничество с Казахстаном в туристической, образовательной, энергетической отраслях, а также в области поставок казахстанской халял-продукции.

Были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше $350 млн. Запланировано сотрудничество в области привлечения инвестиций в сферу исламских финансов и развития торговли, а также пищевой промышленности, горнорудной сфере, по обработке золота и совместному производству трансформаторного и автомобильного масла.

Ранее президент Токаев и премьер Малайзии провели переговоры в расширенном составе.