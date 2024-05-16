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Халал-индустрия и исламский банкинг: о чем еще говорили Токаев и премьер Малайзии

Халал-индустрия и исламский банкинг: о чем еще говорили Токаев и премьер Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:47 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 мая провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в ходе переговоров в расширенном составе с малайзийской делегацией рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей.

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что официальный визит премьер-министра Анвара Ибрагима без всякого преувеличения является историческим, поскольку открывает путь к новому этапу сотрудничества между Казахстаном и Малайзией.

"С нашей стороны я хотел бы выразить готовность к более тесному и продуктивному взаимодействию с Малайзией, которая играет весьма важную роль в регионе Юго-Восточной Азии. Только что у нас состоялся очень откровенный и дружественный обмен мнениями по многим вопросам. Уверен, что у нашего сотрудничества большие перспективы. Я поддерживаю ваше намерение принять участие в бизнес-форуме. Важнейшим фактором развития наших отношений являются бизнес-контакты. Мы приветствуем реализацию новых успешных проектов с участием малайзийских компаний. В этом отношении правительство Казахстана готово оказать необходимое содействие. Кроме того, граждане и бизнесмены двух стран пользуются взаимным 30-дневным безвизовым режимом и удобным прямым авиасообщением. Также я хотел бы отметить, что более 500 казахстанских студентов учатся в малайзийских университетах. Я думаю, что они, безусловно, будут служить золотым мостом между двумя государствами", – подчеркнул президент.

Анвар Ибрагим отметил, что Малайзия придает особое значение укреплению торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном

"Мы можем извлечь максимальную выгоду из растущих экономических отношений. У нас есть конкретные предложения. Мы планируем провести двусторонние встречи с вашими министрами по вопросам импорта и экспорта. У нас в Малайзии создан огромный товарный рынок. Сейчас наша страна превратилась в региональный хаб по производству компьютерных чипов со значительными инвестициями из США, Европы, особенно Германии, и Китая. Я думаю, мы можем поделиться с этим опытом и в то же время перенять ваш опыт по трансформации, которую вы провели достаточно успешно. И, конечно, есть некоторые специфические области, такие как халал-индустрия. Мы также изучаем перспективы исламского банкинга", – сказал премьер-министр.

В ходе встречи были обсуждены возможности партнерства в транзитно-логистической, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны также выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в международных структурах, включая ООН, ОИС и CВМДА.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в формате тет-а-тет с Анваром Ибрагимом назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

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